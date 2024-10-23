Çin, 200 Milyar Yuan Değerinde Yatırım Projelerini Açıkladı

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin, gelecek yılın yatırım planlarında yer alan 200 milyar yuan (yaklaşık 28 milyar ABD doları) değerindeki projeleri açıkladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan bir yetkilinin Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, bu yıl önceden açıklanan 647 yatırım projesi arasında kentsel yeraltı boru şebekeleri, istihdamın afet yardım yöntemi olarak kullanılması, harap olmuş rezervuarların güçlendirilmesi, ekolojik koruma ve restorasyon, ulaşım altyapısı, eğitim, sağlık ve kültür gibi temel kamu tesisleri ile önemli tarımsal ürün depolama tesisleri yer alıyor.

Komisyonun projelerin mümkün olan en kısa sürede başlatılması ve inşası için çalışacağını belirten yetkili, yılın dördüncü çeyreğinde ekonomik büyümeye güçlü destek sağlamak amacıyla somut ilerlemeye yönelik çaba gösterileceğini ifade etti.

Ekim ayına ilişkin yüksek frekanslı verilerin büyüme ivmesi ve ülkenin yılın ilk üç çeyreğindeki yüzde 4,8'lik gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme oranı gibi olumlu faktörlere işaret eden yetkili, tüm yıl için büyüme hedefine ulaşmak için temelin oldukça sağlam olduğunu söyledi.