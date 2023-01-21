Çin, 20 Ülkeye Grup Seyahatlerini Canlandıracak

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cuma günü yayınlanan bir genelgeye göre ülkede yurtdışına grup seyahat hizmetlerini canlandırmak için bir pilot program başlatılacak.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cuma günü yayınlanan bir genelgeye göre ülkede yurtdışına grup seyahat hizmetlerini canlandırmak için bir pilot program başlatılacak.

Çin'deki seyahat acenteleri ve çevrimiçi turizm hizmeti sağlayıcılarının Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Rusya ve Küba da dahil olmak üzere 20 ülkeye 6 Şubat'tan itibaren grup turu düzenlemelerine izin verilecek.

Genelgede, bu turlarla ilgili uçak bileti ve otel rezervasyonu hizmetlerinin de yeniden başlatılacağı belirtildi.

Çin'den yurtdışına grup seyahatleri, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020'nin başlarında durdurulmuştu. Ülkenin salgına müdahalesi optimize edilirken, Çinlilerin denizaşırı seyahatleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak ve görevlilerin sınır ötesine gidiş gelişini teşvik etmek için önlemler alındı.