Çin, 19 Yeni Ulusal Arkeoloji Parkının Yer Aldığı Listeyi Açıkladı

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi (NCHA) Perşembe günü 19 yeni ulusal arkeoloji parkının yer aldığı listeyi açıkladı. Böylece ülkedeki toplam arkeoloji parkı sayısı 55'e çıkmış oldu.

NCHA'nın basın açıklamasına göre, 31 aday alandan seçilen yeni ulusal arkeoloji parklarının en eskisi Paleolitik Döneme, en yenisi Ming Hanedanlığı'na (1368-1644) dayanıyor.

NCHA'ya göre, yerleşim yeri, kasaba, fırın, maden, mezarlık ve tapınak gibi çeşitli arkeolojik alanlardan oluşan söz konusu alanlar, kent merkezi, banliyö ve köyleri ile Gobi Çölü ve vahası gibi çeşitli jeolojik ortamlarda yer alıyor.

İdare, yeni ulusal arkeoloji parklarının ulusal, tarihi ve kültürel öneme sahip olduğunu ve Çin medeniyeti için bir dönüm noktası olarak kabul edilmeyi hak ettiklerini belirtti.

Tüm yeni parklarda, arkeolojik araştırma, koruma, sergileme ve yönetimde olağanüstü performans sergileyen müzeler var ya da inşası ediliyor.

Çin, ulusal arkeoloji park alanlarını 2010 yılında seçmeye başladı ve NCHA'nın 2025 yılına kadar yeni parti parkları seçmeye başlaması bekleniyor.

NCHA'ya göre, ulusal arkeoloji parkları halk arasında popüler. 2016-2020 yıllarını kapsayan 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2016-2020), o tarihte mevcut olan 36 ulusal arkeoloji parkını yılda ortalama 40 milyon kişi ziyaret etti.