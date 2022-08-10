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Çin 16 Yeni Uydu Fırlattı

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Çin 16 Yeni Uydu Fırlattı

TAİYUAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 16 yeni uydu gönderdi.

TAİYUAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 16 yeni uydu gönderdi. Aralarında Jilin-1 Gaofen 03D09 uydusu ve Yunyao-1 04-08 uydularının da bulunduğu uydular, Beijing saatiyle 12.50'de bir Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi. Yeni uydu grubu, esas olarak ticari uzaktan algılama ve atmosferik görüntüleme gibi alanlarda kullanılıyor. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerinin 432. görevi oldu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanxi Pekin Güncel Haberler

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