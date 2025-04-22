Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Satışa çıkan Polatların lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Çin, 15. Turizm Günü İçin Büyük Tanıtım Kampanyası Başlattı

Çin, 15. Turizm Günü İçin Büyük Tanıtım Kampanyası Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 19 Mayıs'ta kutlanacak olan 15. Çin Turizm Günü için 19-31 Mayıs tarihleri arasında 6.000'den fazla avantajlı uygulama sunan bir kampanya başlattı. Kampanya, yabancı turist çekmeye odaklanacak ve 1 milyar yuan sübvansiyon sağlanacak.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 19 Mayıs'ta kutlanacak olan 15. Çin Turizm Günü'ne yönelik turizm tanıtım kampanyası başlattı.

Bakanlık yetkilisi Li Xiaoyong, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 19-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya çerçevesinde ülke genelinde turistlere yönelik 6.000'den fazla avantajlı uygulama sunulacağını söyledi. Li, bu kapsamda Meituan ve Alipay gibi 60'tan fazla kooperatif kuruluş vasıtasıyla 1 milyar yuan (yaklaşık 138,78 milyon ABD doları) tutarında sübvansiyon sağlanacağını belirtti.

Li, kampanyanın özellikle yabancı turist çekmeye odaklanacağını vurgulayarak, bakanlığın bu amaçla diğer yetkili kurumlarla işbirliği içinde yabancı turistlere yönelik kolaylaştırıcı önlemler alacağını ve daha çeşitli turizm ürünleri sunacağını kaydetti.

Yurtdışındaki turizm acentelerinin yerinde ziyaretler ve iş görüşmeleri için Çin'e davet edileceğini belirten yetkili, Çin'in turizm kaynaklarının yurtdışında tanıtılacağını da sözlerine ekledi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin verilerine göre 2025'in ilk çeyreğinde yabancı uyrukluların Çin sınır kapılarında gerçekleştirdiği giriş ve çıkışların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4'lük artışla 17,44 milyona ulaştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.