Üye Girişi
Haberler

Çin, 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasını genişletti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ulusal Göç İdaresi, ülkenin 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasının üç giriş limanını daha kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu. Politika kapsamındaki liman sayısı 37'ye çıkarıldı.

Çin Ulusal Göç İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasının üç giriş limanını daha kapsayacak şekilde genişletildiğini ve politika kapsamındaki liman sayısının 37'ye çıkarıldığını duyurdu.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

Çin Ulusal Göçmenlik İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasının üç giriş limanını daha kapsayacak şekilde genişletildiğini ve politika kapsamındaki liman sayısının 37'ye çıkarıldığını duyurdu.

İdareden yapılan açıklamada bu üç yeni limanın Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Zhengzhou Xinzheng Uluslararası Havalimanı, güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Lijiang Sanyi Uluslararası Havalimanı ve Yunnan'daki Mohan demiryolu limanı olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ulaşım Dış Politika Dünya Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Bakmadan Geçme

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 | Devlet-özel üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli? OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? 3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek

ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title