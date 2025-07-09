Çin, 14. Beş Yıllık Plan'daki Hedeflerini Açıkladı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi, Çin'in 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) için belirlenen ve yüksek kalitede uygulanan hedeflere ilişkin olarak Çin'in başkenti Beijing'de bir basın toplantısı düzenledi, 9 Temmuz 2025.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Komisyon Başkan Yardımcıları Li Chunlin ve Zhou Haibing ile Komisyon Genel Sekreteri Yuan Da, söz konusu dönemde sosyal ve ekonomik kalkınma alanında elde edilen başarıları açıklayarak basının mensuplarının sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)