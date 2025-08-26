Çin, 14. Beş Yıllık Plan'daki Enerji Hedeflerini Başarıyla Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) için belirlediği temel enerji geliştirme hedeflerini, genel enerji üretim kapasitesi ve fosil olmayan enerjinin payı da dahil olmak üzere, planlandığı gibi gerçekleştirecek.

Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi, salı günkü basın toplantısında, enerji sektörünün bu dönemde önemli ilerlemeler ve tarihi başarılar kaydettiğini vurguladı.

Çin, plana göre 2025 yılına kadar yıllık yerli enerji üretim kapasitesini 4,6 milyar ton standart kömürün üzerine çıkarmayı ve toplam enerji tüketiminde fosil olmayan enerjinin payını yaklaşık yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor.