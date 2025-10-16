Çin, 10 Ülkeden Gıda Ürünlerine Piyasa Erişimi İzni Verdi

SHANGHAİ, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi, Güney Afrika ve Belarus'un da aralarında bulunduğu 10 ülkeden 15 kategorideki gıda ürününe piyasaya erişim izni verdiğini duyurdu. Bu adımla Kuşak ve Yol ülkelerinden daha fazla gıda ürününün Çin sofralarına daha hızlı ulaşmasının önünü açılmış oldu.

Karar, çarşamba günü Shanghai'da düzenlenen Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkeleri İthalat ve İhracat Gıda Güvenliği İşbirliği Mekanizması Konferansı'nda duyuruldu.

Gıda ticareti, son yıllarda Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle ticaretinde yeni bir büyüme alanı haline geldi. Bu yılın ilk üç çeyreğinde Çin'in söz konusu ülkelerle gıda ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 915,24 milyar yuana (yaklaşık 128,92 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, konferansta yaptığı konuşmada 2023 yılında Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkeleri İthalat ve İhracat Gıda Güvenliği İşbirliği Mekanizması'nın kurulmasından bu yana önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Sun, "Taze ve bozulabilir ürünler için oluşturulan yeşil koridorlar sayesinde Tayland durianları artık sadece 13 saat içinde Çin pazarlarına ulaşabiliyor. Çin'den giden soğuk su somonları ise 39 saat içinde Endonezya pazarına girebiliyor" ifadelerini kullandı.