CİMİL ÇORABI 'COĞRAFİ TESCİL'LE GELECEĞE AKTARILACAK

RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Cimil Vadisinin asırlık kültürü Cimil Çorabı'nın gelecek nesillere aktarılması için tescil çalışması başlatıldı. Yörede günlük hayatta kullanılan ve örülmeye devam edilen çorap için başvuruda bulunduklarını belirten İkizdere Kaymakam Hacı Kerim Meral, 'Yazları sıcak, kışları serin tutan bu çoraplar vadi kültürünün hala bir parçası. Genç kızların çeyizlerinde hala Cimil Çorabı yerini alıyor. Korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken çok nadide bir eser için tescil alacağız' dedi.

İkizdere ilçesi Cimil Vadisinde yer alan köylerde sadece kırmızı ve siyah renklere boyanan koyun yünü ipliğinden özel motiflerle, elde dokunan asırlık gelenek Cimil Çorabı için 'coğrafi işaret tescili' başvurusunda bulunuldu. İkizdere Kaymakamlığının Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı tescil başvurusunda değerlendirme süreci sürüyor. Onaylanması halinde kentin 14'üncü coğrafi işaretli ürünü olacak Cimil Çorabı yörede günlük hayatta kullanılmaya devam ediyor. Yöre kadınlarının gün boyunca ellerinden düşürmeyerek örmeye devam ettiği çoraplarsa yöreye gelen misafirlerinde ilgisini çekiyor.

'ÇOK NADİDE BİR ESER İÇİN TESCİL ALACAĞIZ'

Korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken çok nadide bir eser için tescil alacaklarını belirten İkizdere Kaymakamı Hacı Kerim Meral, 1700-1800 rakımdaki Cimil Vadisi, doğanın tabiatına aykırı herhangi bir işlem yapılmamış, bakir kalabilen bölgelerden bir tanesi. Doğanın her çeşit rengini, çiçeğini bünyesinde barındıran bir vadi. Buraya yaptığımız ziyaretlerde 1800-1900'lü yıllarda soğuk geçen kış aylarında yöre halkının örmeye başladıkları ve hala kültürlerinde olan çoraplar dikkatimizi çekti. Çorapların üzerindeki desenleri gördükçe hayranlığımız bir kat daha arttı. Doğadaki köknar bitkisinden elde ettikleri kırmızı boyayla yünleri boyayarak şaheser niteliğindeki bu çorapları örüyorlar. Yazları sıcak, kışları serin tutan bu çoraplar vadi kültürünün hala bir parçası. Genç kızların çeyizlerinde hala Cimil Çorabı yerini alıyor. İşte kültürümüzün bu önemli eserinin coğrafi işaret alabilmesi için başvurumuzu yaptık. Korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken çok nadide bir eser için tescil alacağız? dedi.

'GENÇLERİMİZ BU KÜLTÜRÜ YAŞATSIN İSTİYORUZ'

Cimil Çorabı ören Sariye Nasır (88), Küçük yaşlarımda babaannem çorap örmeyi öğretti bana. Sonra yünleri boyamayı öğrendik. Oldum 88 yaşında, hala örmeye devam ediyorum. Ördüklerimi de hediye ediyorum. Gelinlerin çeyizlerine koyuyoruz. Buraya gelip doğayı gezenler çoraplarımızdan satın alıp hediye götürüyor. Çoraplarımız kırmızı ve siyah renkte oluyor ancak birçok desen uygulanabiliyor. Gençlerimiz bu kültürü yaşatsın istiyoruz? şeklinde konuştu. Cimil'de çorapların günlük hayatta kullanıldığını söyleyen Seher Kaba (78) da Sürekli çorap öreriz, elimizin meşgalesi bu. Bu çoraplarda bizim Cimil'e özel. Köyde büyük küçük herkes bu çorapları da günlük hayatında kullanır. Buraya gelen gençler de giyiyorlar çok mutlu oluyoruz? diye konuştu.