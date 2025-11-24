CİMER ile Öğretmenler Günü'nde Teşekkür Başvuruları Patladı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi'ne (CİMER), bugün tüm yurtta kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tebrik ve teşekkür başvuruları yağdı. Başvurularda, öğretmenlere minnetini şiirle ifade edenler, öğretmenlerini 'Yılın Öğretmeni' olarak aday gösterenler yer alırken, öğrenciler, öğretmenlerine mesajlarının ulaştırılmasını istedi.

CİMER'den yapılan açıklamaya göre; vatandaşların yalnızca istek, şikayet, görüş-öneri, bilgi edinme değil, kamu politikaları ve kamu görevlilerinden duyulan memnuniyet dolayısıyla teşekkür başvurularının da yapıldığı CİMER, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında da ilk başvuru merkezi oldu. CİMER başvuruları üzerinden Öğretmenler Günü kutlamaları, 1 Kasım itibarıyla başladı. Kutlama ve teşekkür başvuruları, geçen hafta süresince, başvuru konularının ilk sırasına yerleşti. Yapılan binlerce başvuruda öğrenciler ve veliler, ilgi, alaka, anlayış, sabır ve güzel yaklaşımlarından dolayı öğretmenlerine teşekkür etti, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başvurularda öğretmenlerin öğrencilerine yaklaşımı, ilgi ve davranışları, verdikleri eğitim, sabır ve anlayışları, güven verici tutumları, bitmeyen enerjileri, emek ve özverileri, sevgileri, şefkatleri, örnek ve rol model olarak katkıları, velilerle kurdukları açık iletişime yönelik teşekkür mesajları öne çıktı. Veliler en çok da çocuklarının okula her gün istekle gitmesi, sosyal ve duygusal olarak hızlı gelişimlerini izlemekten duydukları memnuniyeti iletti.

'GÜNDE 365 DEFA HÜRMET ETSEK HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ'

Öğrenciler ve veliler öğretmenlerine, 'Yalnızca bilgi değil, değer, öz güven ve umut kattınız', 'Çocuğum için artık okul zorunluluk değil gitmek istediği bir yer. İyi ki varsınız', 'Sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir rehber oldunuz', 'Çocuğumuzun kalbinde bıraktığınız iz, hayatı boyunca silinmeyecek', 'Sadece öğrencilerinizi değil biz aileleri de eğittiniz. Okulu bir aile ortamına dönüştürdünüz', 'Sadece bir öğretmen değil bizlere düşünmeyi, araştırmayı, merak etmeyi öğreten gerçek bir rehbersiniz', 'Öğrenmeyi sevmeme, kendime güvenmeme ve daha iyi bir öğrenci olmama katkılarınız benim için çok değerlidir', 'Bir harf, bir kelime, bir yaşam, sizin öğrettikleriniz sadece sınıfta kalmayacak, hayatımız boyunca yolumuzu aydınlatacak', 'Sadece ders anlatmakla kalmayıp değerler, ahlak ve sorumluluk bilinci kazandırdığınız, bizi geleceğe hazırladığınız için minnettarım', 'Bir öğretmenin dokunuşunun bir hayatı nasıl değiştirebileceğini bize her gün yeniden gösteren fedakar öğretmenlerimiz, sizler her şeyin en güzeline layıksınız', 'Size 365 günde bir değil, bir günde 365 defa hürmet etsek hakkınızı ödeyemeyiz. İyi ki varsınız', 'Sizler; sadece bilgi aktaran değil, kalplere yön veren, cesaret aşılayan, hayallerin kapısını aralayan gerçek kahramanlarsınız' mesajlarını iletti.

'KAHRAMANIMIZSINIZ'

Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm fedakar, sabırlı ve gönülden emek veren öğretmenlerin 'Öğretmenler Günü'nü CİMER üzerinden kutlayan öğrenciler ve veliler, teşekkür mesajlarının '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine teslim edilmesini istedi. CİMER başvurularında; yıllar önce kendisini şimdi de çocuğunu okutan öğretmeninin gününü kutlayan, otizmli çocuğuna tatil demeden koşan ve fark yaratan öğretmenine 'Kahramanımızsınız' diyen öğrenci ve veliler de bulunuyor. Başvurularında eski öğretmenlerini 'Öğretmenler Günü'nde hatırlayarak teşekkür edenler de oldu, hediye kabul etmeyen öğretmeni için 'Bize çok güzel bilgiler öğretip çok iyi bir öğretmen olduğu için, benim adıma ona teşekkür belgesi yollar mısınız' diyen öğrenciler de. Bazı mesajlarda ise güvenli, pozitif ve teşvik edici ortam dolayısıyla tüm okul yönetimine teşekkür edildi.

TEŞEKKÜR BAŞVURULARI CİMER'E HER DÖNEM YAPILIYOR

Öğretmenler, doktorlar, güvenlik görevlileri başta olmak üzere görevini layıkıyla yapan kamu görevlilerine teşekkür başvuruları CİMER'e her dönem yapılıyor. Söz konusu personele teşekkür mesajları kurumları tarafından iletiliyor.