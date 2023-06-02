Çimento indirirken tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçakladı

Denizli'de çimento indirirken tartıştığı yurttaşını 3 yerinden bıçaklayan yabancı uyruklu işçi, yakalandığı polislere zorluk çıkararak suçlamaları ret etti.

Denizli'de çimento indirirken tartıştığı yurttaşını 3 yerinden bıçaklayan yabancı uyruklu işçi, yakalandığı polislere zorluk çıkararak suçlamaları ret etti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çimento indiren yabancı uyruklu Hasan A. (34) ile Hüseyin F. (37) Arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesine üzerine Hüseyin F., yurttaşın göğsünden ve kollarından bıçaklayıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıyı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Alanda çalışma yapan ekipler, şüpheliyi kaçtığı yerde kıskıvrak yakaladı. Ekiplere zorluk çıkartarak suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, mağdur rolüne bürünürken, ekipler olayın gerçekleştiği noktada çalışma yaptı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının ise ameliyata alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ