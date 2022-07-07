Çimento fabrikası kurulmasını istemeyen köylüler Menteşe Belediyesi önündeki eylemlerine devam etti

Muğla'da, kurulması planlanan çimento fabrikasına Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini isteyen köylüler belediye önünde oturma eylemi yaptı.

Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen bazı çevre dernekleri üyeleri ve Deştin köyü sakinleri, bölgede kurulması planlanan çimento fabrikasına tepki gösterdi.

Ellerinde "Çimento fabrikasına hayır" yazılı pankart taşıyan köylüler, "Deştin Çayı özgür akacak", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma", "Ruhsatı iptal et" sloganı attı. Gruptakiler, Menteşe Belediyesi önünde yürümek istedi. Polis ekipleri pankartların kaldırılması şartıyla yürüyüşe izin verdi.

Köylüler, slogan atarak ve halktan eylemlerine destek isteyerek Perşembe pazarı içerisinden Menteşe Belediyesi önüne yürüdü. Burada "Menteşe Belediyesi ruhsatı iptal et", "Çimentocu şirket, Muğla'yı terk et" ve "Deştin Çayı özgür akacak, Muğla cennet kalacak" sloganı atan köylüler, Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten yapı ruhsatını iptal etmesini istedi.

Deştin Çevre Platformu adına açıklamayı okuyan köy sakinlerinden Burcu Özdemir, ruhsat iptali için kendilerine verilen sözün üzerinden 41 gün geçtiğini söyledi.

Yetkililerden sözlerini tutmalarını istediklerini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Yapı ruhsatını iptal etmek için neyi bekliyorsunuz? Partinizin genel merkezi arkanızda, Deştin, Bayır, Menteşe bütün Muğla arkanızda, yaşam haklarını koruyan evrensel hukuk arkanızda, çimento yıkım projesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Çimentoculara verdiğiniz bir söz mü var? Sizi korkutan şeyler mi var? Ne var? Halktan ve halkın öfkesinden değil de çimentoculardan mı korkuyorsunuz? Neden hala bekliyorsunuz? Bayram öncesinde bu kadar insanın işini gücünü bırakıp taşını, toprağını, havasını, suyunu, doğasını ve tüm yaşam haklarını savunmak için belediye önüne yığılmasından utanmıyor musunuz? Yeter artık."

"Muğla'mıza kıymayın, sahip çıkın"

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi yetkililerine seslenen Özdemir, şunları kaydetti:

"Halk sizleri Muğla'nın taşını, toprağını, doğasını korumanız ve Muğla halkını sağlıklı bir çevrede yaşatmanız için seçti. Bu yaptığınız zulüm yeter artık. Muğla'mıza kıymayın, sahip çıkın. Bu halk 30 senedir çimentoculara karşı mücadele ediyor, gerekirse bir 30 sene de mücadele eder. Şimdiye kadar çimento yıkım projelerine izin vermedi, bundan sonra da vermeyecek. Ama bu yıkım projesine izin verenleri de hiçbir zaman unutmayacak ve affetmeyecek. Bu yıkım projesi, 13 hammadde ocağı, çimento ve beton fabrikasıyla 8 bin dönüme yakın ormanlık alanı, altındaki kil ve kireç taşı için yok etmeyi planlıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bir kez daha havamızı, suyumuzu, toprağımızı, ormanımızı, bağımızı, bahçemizi, zeytinlerimizi, arıcılığımızı, bizimle birlikte bu yaşamı paylaşan tüm canlıların yaşam haklarını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi buradan haykırıyoruz."

Köy sakinlerinden 65 yaşındaki Cemile Şener de toprakları için var olduklarını ve verdikleri mücadeleyi kazanacaklarını dile getirdi.

İsmail Şener de kendilerinin kimseye saygısızlık yapmadığını, Başkan Bahattin Gümüş'ü ormanları ve zeytinlik alanları görmesi için köylerine davet ettiklerini ama gelmediğini söyledi.

Çevreciler, Başkan Gümüş'ün dışarıya çıkıp kendilerine açıklama yapması içi belediye önünde oturma eylemi yaptı.

Bu sırada belediye önünde aracı park halinde olan bir vatandaş evine gitmek için arabasıyla çıkmak istedi. Ancak Ayşe Belen isimli yaşlı bir köy sakini sandalyeye oturarak, aracın çıkmasına izin vermedi. Uzun süre ikna edilemeyen Belen, araç sahibinin gelip durumu anlatmasının ardından yolu açtı. Gruptakiler daha sonra dağıldı.