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Çimen Dağları'nda Doğa Yürüyüşü: Stresli Şehir Hayatına Veda

Çimen Dağları'nda Doğa Yürüyüşü: Stresli Şehir Hayatına Veda
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Gümüşhane'de düzenlenen doğa yürüyüşünde 38 doğasever, Tomara Şelalesi'nden başlayarak Çimen Dağları'nda 14 kilometre yürüyüş yaptı. Katılımcılar, doğal güzelliklerin yanı sıra anı biriktirdi ve fotoğraf molalarıyla keyifli anlar yaşadı.

Şehrin stresinde bunalanlar Çimen Dağları'nda nefes aldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 38 doğasever, Şiran ilçesinde Tomara Şelalesinden başladıkları doğa yürüyüşünde Çimen Dağları'nın eteklerinde eşsiz manzaralar eşliğinde 14 kilometre yürüdü.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen son etkinlikte 38 doğasever Şiran ilçesinde yer alan Tomara Şelalesinden başlayarak Çimen Dağlarının yamaçlarında 14 kilometrelik keyifli bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tomara Şelalesi'nden başlayan yürüyüş, Başköy köyünden geçerek Pelitli köyüne ulaşılması ve ardından Sivas Gölova karayoluna inilmesiyle tamamlandı.

Yürüyüş süresince doğaseverler, yemyeşil çimenlerle kaplı patikalarda, eşsiz orman manzaraları eşliğinde ilerledi. Yol boyunca karşılarına çıkan küçük göllerde fotoğraf molaları veren, horon oynamayı ihmal etmeyen katılımcılar doğanın tadını doyasıya çıkarırken, uzaktan gördükleri anne ayı ve yavrularıyla yaban keçilerini de fotoğrafladı.

Hava koşullarının da etkinliğe ayrı bir renk kattığı yürüyüşte, sporcular zaman zaman güneşli havada ilerlerken, zaman zaman ise yağmur ve dolu yağışına maruz kaldı.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise Şiran ilçesinde bölgenin en önemli turizm değerlerinden birisi olan Tomara Şelalesinden yürüyüşe başladıklarını belirterek, "Tomara, Gümüşhanemizin en önemli değerlerinden birisi. Bugün de çok güzel çağlıyordu. Hafta başında programı yaparken yağışlı bir hava bekliyorduk. Fakat şimdi hava çok güzel. Tomara'yı seyrettik, güzel fotoğraflar çektik. Çok güzel bir parkuru Bayburt'tan, Trabzon'dan, Kelkit'ten gelen arkadaşlarımızla birlikte kat ettik, anılar biriktirdik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN - Güncel
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