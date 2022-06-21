ÇİLTAR Masa Tenisi İhtisas Kulübü'nden, AA'ya ziyaret - Haberler

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ÇİLTAR Masa Tenisi İhtisas Kulübü'nden, AA'ya ziyaret

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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ÇİLTAR Masa Tenisi İhtisas Kulübü'nden, AA'ya ziyaret

ÇİLTAR Masa Tenisi İhtisas Kulübü Başkanı Ali Türemiş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

ÇİLTAR Masa Tenisi İhtisas Kulübü Başkanı Ali Türemiş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türemiş, beraberindeki Başkan Yardımcısı Kemal Sağ ve Antrenör Mustafa Kanatlı, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Başkan Türemiş, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası erkeklerde şampiyonluğa ulaşan kulüpleriyle ilgili bilgi verdi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Anadolu Ajansı Kemal Sağ Firik Adana Güncel Haberler

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