Cilo-Sat Dağları Karla Kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. İlçe merkezinde yağmur görülürken, yüksek kesimlere kar düştü ve hava sıcaklığı düştü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın zirvesi etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Hakkari ve ilçelerinde dün gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. İlçe merkezinde görülen 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte ilçede hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, bölgede etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
