Cilo-Sat Dağları Karla Kaplandı

Hakkari ve ilçelerinde dün gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. İlçe merkezinde görülen 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte ilçede hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, bölgede etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.