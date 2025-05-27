Cilo Dağları'nın Büyüleyici Güzelliği

Cilo Dağları'nın Büyüleyici Güzelliği
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Cilo Dağları'nın Büyüleyici Güzelliği
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, karlı Cilo Dağları ve yemyeşil doğa bahar ve yaz aylarında muhteşem bir manzara sunuyor. Bu yıl fazla olan yağışlar, bölgedeki yeşillikleri canlandırdı.

Cilo'nun karlı zirvesi hayran bırakıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yemyeşilin içinde heybetini koruyan karlı Cilo Dağları hayran bırakıyor.

Her sene olduğu gibi 12 ay boyunca Cilo'nun zirvesinde bitmeyen karlar yerini korumaya devam ediyor. Bu sene yağışların fazla olmasıyla adeta Karadeniz havasının yaşandığı ilçede yeşilliğin görselliği hayran bırakıyor. Cilo Dağı'nın eteklerinde yer alan yeşillik hayran bırakırken, karlı dağlar ise güzelliğiyle mest ediyor.

Bölgenin güzelliklerini kayıt altına alan Ali Yiğit, "Yüksekova bahar ve yaz aylarında bir başka güzel ama bugünlerde yağışlar sonra ilçeyi rengarenk boyadı. Bizde o anları kayıt altına aldık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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