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Cilo Dağları'na Mevsimin İlk Karı Düştü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağları'na mevsimin ilk karı düştü. Soğuk hava etkisini gösterirken, yüksek kesimlerdeki kar yağışı doğal güzellikler oluşturdu.

Türkiye'nin 2. zirvesine mevsimin ilk karı düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye'nin 2. zirvesi olan 4 bin 135 rakımdaki Cilo Dağları'na mevsimin ilk karı düştü.

İlçede son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, kış mevsimi de yüzünü göstermeye başladı. Yüksekova'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Mevsimin ilk karının düştüğü Cilo Dağları zirvesindeki kar, görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı.

Cilo Dağları'na Mevsimin İlk Karı Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel

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