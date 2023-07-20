Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Cilo Buzulları bölgesinde düşen Hakime Koç ve Mehmet Aydın'ın cesetlerini çıkarmak için yürüttükleri zorlu mücadelenin görüntülerini paylaştı.

Cilo buzullarında zorlu kurtarma çalışması... Çukura düşerek hayatını kaybeden vatandaşlar böyle çıkarıldı

Hakime Koç ve Mehmet Aydın'ın cesetlerini çıkarmak için yürütülen zorlu mücadelenin görüntüleri paylaşıldı

VAN Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde 3 gün önce buzulların kırılması sonucu düştükleri çukurda hayatını kaybeden Hakime Koç ve Mehmet Aydın'ın cesetlerini çıkarmak için yürüttükleri zorlu mücadelenin görüntülerini paylaştı.

Cilo Buzulları bölgesinde kırılan buzulların oluşturduğu çukura düşen 4 kişiden 2'si ilk gün sağ kurtarılmış, kaybolan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın'ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştü. Dün sabahın erken saatlerinde Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için arama kurtarma çalışmaları başlatılmış ve İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda ikisinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bölgede ilk günden itibaren çalışmalara katılan Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de yürütülen zorlu kurtarma çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Bir tarafında metrelerce yükseklikte akan şelale ve diğer tarafında dev buzulların bulunduğu bir noktada halat yardımıyla cesetleri kurtaran ekipler, zorlu bir görevi daha tamamlayarak kente döndü.