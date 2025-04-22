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Çılgın Mısırcı'dan Özel Eğitimli Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

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Karabük'te 'Çılgın Mısırcı' Yasin Yassıçayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel eğitimli bireylere yönelik bir etkinlik düzenledi. Müzik, dans ve aktivitelerle dolu etkinlikte çocuklara mısır ikramı yapıldı, aileler teşekkürlerini iletti.

'Çılgın Mısırcı'dan özel eğitim çocuklar için yürek ısıtan 23 Nisan sürprizi

KARABÜK - Karabük'te "Çılgın Mısırcı" olarak tanınan Yasin Yassıçayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği programla özel eğitimli bireyleri gönüllerince eğlendirdi.

Karabük'te Yasin Yassıçayır ile arkadaşları, 23 Nisan'a özel hazırladığı sürpriz organizasyonla özel bireylere bayram coşkusunu yaşattı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte müzik, dans ve çeşitli aktivitelerle katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Program sonunda Yassıçayır, katılımcılara mısır dağıtırken, özel çocukların aileleri de Yassıçayır ve ekibine düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Yasin Yassıçayır, özel eğitimli çocuklara önem verdiğini belirterek, "Yarın 23 Nisan olması dolayısıyla Kurtuluş Mahallemizdeki Vefa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile görüşerek böyle bir program yapmaya karar verdik. Palyaço ve mısır kıyafeti giyen arkadaşlarımızla çocukları eğlendirip mısır ikramında bulunduk" dedi.

Yassıçayır, bu tür organizasyonlarda kendisine gönüllü olarak yardımcı olan arkadaşlarına teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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