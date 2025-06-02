Çılgın Kedilerin Saldırısı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Çılgın Kedilerin Saldırısı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Erzurum'da bir vatandaş, köpeğini gezdirdiği sırada iki çılgın kedinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çılgın kedilerin saldırısı güvenlik kamerasında

ERZURUM - Erzurum'da köpeğini gezdirmeye çıkaran vatandaş bir anda iki çılgın kedinin saldırısına uğradı.

Erzurum'un Yakutiye İlçesi Sanayi semtinde köpeğini gezdirmeye çıkaran vatandaşın yaşadığı ilginç anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir anda önünden geçtiği dükkandan fırlayan iki kedi çılgın bir şekilde köpeğe saldırmaya başladı. Adam hem kendini hem de minik köpeğini çılgın kedilerden saklamaya çalışsa da zorlandı. Bu arada kedilerin sahibi olan esnafta araya girerek çılgın kedileri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak çılgın iki kedi uslanacak gibi değildi ve bu defa birbiriyle azmaya başladı. Kedilerin sahibi zorda olsa iki kediyi tekrar dükkana soktu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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