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Çılgın davulcu Ahmet Merih Çelik, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sahilde davul çalarak tepki gösterdi

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Tekirdağ'da tanınan sıra dışı müzisyen Ahmet Merih Çelik, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için sahilde davul çalarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Çelik, masum insanların öldüğü Gazze'deki acıların sona ermesi için dua etti ve herkesin zulme karşı ses çıkarması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ'da "çılgın davulcu" olarak bilinen, denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla tanınan sıra dışı müzisyen Ahmet Merih Çelik, bu kez sahilde davul çalarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çelik, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Türkiye ve Filistin bayrağı bağladığı davuluyla sahil dolgu alanına geldi.

Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için böyle bir etkinlikk gerçekleştirdiğini ifade eden Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananlara kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Gazze'de masum insanların öldürüldüğünü ifade eden Çelik, "Zaman zaman yaptığım etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Bu yüzden birçok kişi beni tanıyor. Gazze'de maalesef tüm dünyanın gözleri önünde insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, Müslümanlara karşı yapılan bir zulüm var. Buna 'dur' diyebilmek adına bir müzisyen olarak sesimi duyurmak istedim." dedi.

Çelik, Filistin'de yaşanan acıların bir an önce sona ermesi için dua ettiğini dile getirerek, kimsenin zulme sessiz kalmaması gerektiğini aktardı.

Vicdan sahibi olan herkesin zulüm karşısında ses çıkarması gerektiğine inandığını vurgulayan Çelik, "Gazze konusunda da vicdan sahibi bir insan olarak duruşumu göstermek farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Sesimizi duyurabilirsek Gazze'de masum insanların sesi olabilirsek oradaki insanlara bir faydamız olmuş olur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ İsrail Masum Gazze Spor Güncel Haberler

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