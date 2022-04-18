Çilesiz Mahallesi daha Akıcı, daha güvenli yollarla buluşuyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ile birlikte Çilesiz Mahallesinin ara sokaklarında gerçekleşen yol düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Vatandaşlarla sohbet edip yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2022 Yılı Yatırım Programına aldıkları Çilesiz mahallesindeki yol yenileme, bakım, onarım, kaldırım düzenleme ve yeşillendirme hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt'un dört bir tarafında çalışan belediye ekiplerinin kalıcı ve güçlü yatırımlarla vatandaşlarla buluşturduğunu ifade eden Başkan Çınar, " Belediyemizin Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafına kaliteli ve güzel hizmetler ulaştırmaya devam ediyorlar. Bizlerde yaşam alanlarımızı sık sık ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları takip ediyoruz hem de hemşehrilerimize bilgiler aktarıyoruz.Çilesiz mahallemizi ziyaret ederek burada devam eden yol düzenleme, bakım, onarım, kaldırım yenileme, temizlik ve peyzaj düzenleme çalışmalarını takip ettik. Bu bölgedeki yol çalışmalarına engel teşkil eden metruk evlerin yıkımından sonra yol açma ve yol düzenleme çalışmalarımız daha da hızlandı. Kış ayında ki yoğun kar yağışından dolayı yıpranan ve bozulan yollarımızda ki tamiratları yapıp, yıkımı yapılan metruk evlerin enkazlarını kaldıran Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ayrıca Çilesiz ile Tecde mahallelerimiz arasındaki bağlantıyı sağlayan Elibol sokaktaki yolumuzu trafiğe açmak için de alt temel malzeme serimi ve dolgu işlemlerini gerçekleştirdiler. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra fınısherli tam kaplamalı sıcak asfalt serimiyle birlikte bu yolumuzu da trafiğe açarak, bölgemizin araç ve yaya trafiğini daha konforlu hale getirmiş oluyoruz.Son yıllarda hızla gelişip çok fazla tercih edilen Çilesiz, Tecde, Karakavak ve Bostanbaşı gibi mahallelerimizin planlı ve sağlıklı gelişimine büyük önem veriyoruz. Yatırımlarımızı düzenli, planlı ve sistemli bir şekilde ilerleterek gelişimini sürdüren bu tür mahallelerimizin en güzel hizmetlere kavuşması içinde elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.