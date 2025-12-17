Çocuklara hayal merkezi; atıl okul 'düşler köyü' oldu

TRABZON'da atıl durumdaki okul binası Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki projeyle, okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere hizmet vermesi için 'Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü. Çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek, içinde yaşadıkları kültürü tanımalarını sağlamak ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan merkez, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eğitime yapılan yatırımın her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, "Burada yetişen çocuklarımız yarın bu şehrin, bu ülkenin yöneticileri olacak. Belki de insanlık adına yeni bir buluşa imza atacak" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaş olduğu proje kapsamında, Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi'ndeki atıl durumdaki okul binası, okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere hizmet verecek şekilde Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü. Merkez, çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek, içinde yaşadıkları kültürü tanımalarını sağlamak ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen merkezde hem iç hem de dış mekanda çeşitli atölye ve etkinlik alanları oluşturuldu. İç mekanında atölyeler arasında mutfak-aşçılık, ahşap atölyesi, el sanatları-zanaat atölyesi, takı tasarımı ve çömlek yapımı yer alan merkezin dış mekanı ise parkur, itfaiye eğitici oyun alanı, hobi bahçeleri, canlı bakımı, kamp alanı, kum havuzu, bilim etkinlikleri, çamaşır yıkama köşesi, yayık ve değirmen uygulamaları, fındık ayıklama ve kavurma gibi etkinliklerin yapılması için dizayn edildi. Çocukların doğayı tanıması, yaratıcı düşünme ve becerilerini geliştirmesi amaçlanan merkez için açılış töreni düzenlendi. Trabzon'un tüm ilçelerindeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımına açık olacak merkezin açılışına; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

'EĞİTİME YAPILAN YATIRIM HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR'

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eğitime yapılan yatırımın her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizi, bu şehri, bu ülkeyi ve bu medeniyeti emanet edeceğimiz sevgili yavrularımız için buradayız. Bugünkü program tamamen çocuklarımız içindir. En güzel yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Biz 'İkra' sözüyle başlayan bir inancın, 'Bana bir harf öğretenin kölesi olurum' diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Belediyecilikte altyapıdan ulaşıma kadar pek çok görevimiz var ama eğitime yapılan yatırımı hepsinin üzerinde görüyorum. Çünkü burada bir çocuğumuzun zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimine yapacağımız katkı, geleceğe atılmış en güçlü imzadır" dedi.

'TRABZON'U İDDİALI ŞEHİR HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ'

Başkan Genç, açılışı yapılan merkezin şehrin geleceğine katkı sağlayacağını da belirterek, "Burada yetişen çocuklarımız yarın bu şehrin, bu ülkenin yöneticileri olacak. Belki de insanlık adına yeni bir buluşa imza atacak. Aile yapısını güçlendiren, değerleriyle donanmış, özgüvenli nesiller yetiştirmek zorundayız. Bilim merkezleri, zeka oyunları projeleri ve bu tür yaşam merkezleriyle Trabzon'u iddialı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. Bu güzel merkezin ortaya çıkmasında emeği olan valiliğimize, il milli eğitim müdürlüğümüze ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, kamu kurumlarının iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Günlük ihtiyaçları karşılamak görevimizdir ancak asıl önemli olan geleceği şekillendirmektir. Milli eğitim yatırımları geleceğe yapılan en kıymetli yatırımlardır. Bu merkezle çocuklarımızın hem bilgiyle hem de toprakla, üretimle buluşacak olması son derece kıymetlidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edilip, kurdele kesimiyle merkezin açılışı gerçekleştirildi.