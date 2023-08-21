Çıldır Gölü'nde Zehirli Yosun Tehlikesi

Çıldır gölü yosun tuttu

ARDAHAN Ardahan'ın Çıldır İlçesi'ndeki Çıldır Gölü'nde aşırı sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan ve zehirli olduğu belirtilen Alg yosunu, tehlike saçıyor.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, Çıldır Gölü'nün yüzeyi zehirli yosunlar ile kaplanındı. Gölün rengi yeşile döndü.

Balık lokantası sahibi Atalay Uzunkaya, bunun sebeplerinden birisi küresel ısınma ve sonucunda da gölde katman katman yosunlar oluştu dedi. Uzunkaya, "Çıldır Gölü Bu yıl eskisi gibi değil. Müthiş bir otlanma oldu ve tamamen yosun tuttu. 30 yıldır buradayım ve böyle bir şey görmedim. Önceden de yosun tutuyordu bazı yerler ama şimdi her yer yosunla kaplı. Bunu da küresel ısınmaya bağlıyorum. Batıda sıcaklıklar var ama bu göl böyle bir sıcaklık görmemişti. Şu anda 35-37 dereceye varan sıcaklık var. Önceki yıllarda göle plaj gibi girerdik. Şimdide katman katman yosunlar meydana gelmiş. Çıldır gölü bizi şaşırttı ve şaşırtmaya da devam ediyor. Değişkenlik yanında bir çok zararlı etkeni de beraberinde getiriyor. Doğayı biz insanoğlu bozuyoruz ve sonucuna da katlanmak zorundayız.

-Zehirli yosun balık ölümlerine neden oluyor

Uzunkaya, katman katman olan bu yosunlar balık ölümlerine de neden olduğunu söyleyerek, "Çok kötü kokan bu yosun balıkların yumurtalarını göl dışına çıkartarak üremesini de engelliyor. Balıklar kıyı kenarına bıraktıkları yumurtalar dalga ile birlikte yosunlara takılır. ve bu nedenle yosunlar balık ölüsü kokuyor."