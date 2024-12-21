Üye Girişi
Haberler
Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Erzurum'da çığ faciası! 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti
Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü
Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Çıldır Gölü'nde Curling Antrenmanları Başladı

Çıldır Gölü'nde Curling Antrenmanları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars ile Ardahan sınırında donmuş Çıldır Gölü, curling sporcularına antrenman imkanı sunuyor. 20 santimetreyi bulan buz tabakası, Karslı gençlerin geleneksel curling deneyimini yaşamasını sağlıyor.

Kars ile Ardahan sınırında bulunan ve yüzeyi kısmen donan Çıldır Gölü, curling sporcuları için antrenman alanı oldu.

Dondurucu soğukların etkisiyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı mevkisinde 20 santimetreye ulaştı.

Olimpik Buz Sporları Salonu'nun faaliyete girmesiyle açılan ücretsiz kurslarda curling ile tanışan Karslı gençler, bir bölümü donan göl üzerinde antrenman yaptı.

Açık havada ve doğal buzda keyifli antrenman geçiren sporcular, yapay buza göre zorlu geçen çalışmalarında kondisyon kazanıyor.

"İskoçya'da donmuş göller, nehirler üzerinde bu spor yapılıyordu"

Curling antrenörü Hayrettin Karaciğer, AA muhabirine, Kars'ta curling sporcuları yetiştirdiklerini ve kadın takımlarının 1. Lig'de mücadele ettiğini söyledi.

Çıldır Gölü üzerindeki doğal buzda sporcuları antrenmana getirdiklerini ifade eden Karaciğer, şöyle konuştu:

"Curlingin ilk çıkış yeri İskoçya ve orada donmuş göller, nehirler üzerinde bu spor yapılıyordu. Biz de böyle bir imkanımız var ve bunu değerlendiriyoruz. Çıldır Gölü'nde curling oynuyoruz, antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Hem salonda hem Çıldır Gölü'ndeki aktivitelerimizle liglere ve milli takım seçmelerine hazırlanıyoruz. Sporcular doğal buzda daha deneyimli hale geliyorlar. Hem kuvvet hem de alışkanlık açısından bu tür şeyler tecrübe kazandırıyor. Donmuş göl üzerinde yaptığımız antrenmanlarda sporcularımız daha da kuvvetleniyorlar, kondisyon kazanıyorlar."

"Yapay buza nazaran zorlandık ama eğlenceliydi"

Curling sporcusu Seher Sıla Deniz ise doğal buzda farklı deneyimler kazandıklarını anlatarak, "Curling İskoçya'da çıktı ve geleneksel olarak oynanıyordu. Biz de Çıldır Gölü'nde bunu deneyimlemek istedik. Burada daha zor, yapay buza nazaran zorlandık ama eğlenceliydi. Daha önce Kars Çayı'nda yapılmıştı biz de Çıldır Gölü'ne geldik ve bu sporu burada yaptık." dedi.

Sporculardan Zeynep Ağbaba da İskoçya'da doğal buzda oynanarak bugünlere gelen curling sporunun o dönemlerde nasıl bir hissiyat verdiğini görmek için Çıldır Gölü'ne geldiklerini belirterek, "Normal buzda antrenman yapmaktan daha zor, koşullar daha elverişsiz olduğu için zor ama buradaki antrenmanlar bizi güçlendiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
img

Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
img

Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
img

Yeni işi herkesin ağzını açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Acun'dan kronometreli maç takibi
Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.