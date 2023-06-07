Çıldır Gölü'nde çevre temizliği yapıldı

Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nde 'Türkiye Çevre Haftası' dolayısıyla çöp temizliği yapıldı. Vali Hüseyin Öner, çevre temizliği etkinliği hakkında açıklamalarda bulundu ve halk oyunları gösterisiyle vatandaşlarla halay çekti.

Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nde "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla çöp temizliği yapıldı.

Kışın buzla kaplı yüzeyinde atlı kızak gezintisi ve eskimo usulü balık avcılığı yapılan gölün Ardahan tarafındaki Sosyal Tesisler mevkisinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Vali Hüseyin Öner, Çıldır Gölü çevresinde temizlik için toplandıklarını söyledi.

"Temiz deniz, temiz dünya" temasında çevreyle ilgili farkındalık oluşturmak için ülke genelinde etkinlikler yapıldığını belirten Öner, "Amacımız çevremizin ve su kaynaklarımızın korunmasını sağlamak. İlimizin en önemli değerlerinden biri olan Çıldır Gölü içinde etkinlik yaptık. Bu ve benzeri etkinliklerle Çıldır Gölü'nün korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, Vali Öner de vatandaşlarla halay çekti.

Program, çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödül verilmesi ve yüz boyama etkinliğiyle sona erdi.