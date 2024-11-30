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Çıldır Gölü'nde Buz Tabakaları Oluştu

Çıldır Gölü'nde Buz Tabakaları Oluştu
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Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle kısmen dondu. Atlı kızakçılar, önümüzdeki hafta gölde hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti.

Kars- Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Atlı kızakçı Atakan Daşdemir, AA muhabirine, birkaç gündür gölün buz tutmaya başladığını söyledi.

Ziyaretçilerin bölgeye gelmeye başladığını belirten Daşdemir, "Vatandaşlara önümüzdeki hafta inşallah gölün üzerinde hizmet vereceğiz." dedi.

Vatandaşlardan Nebi Can Çobanoğlu da Çıldır Gölü'nün bölge için bir değer olduğunu dile getirerek, "Göl donmaya başladı, herkesin gelip görmesi gereken bir güzellik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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