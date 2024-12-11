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Çıldır Gölü'nde Buz Sarkıtları Oluştu

Çıldır Gölü'nde Buz Sarkıtları Oluştu
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düşmesiyle Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarında dalgaların etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki bazı iskelelerinde, dalgaların etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde buzlanma meydana geldi.

Soğuk nedeniyle Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyinin bazı kesimleri buz tuttu, donmayan bölgelerde ise rüzgarın etkisiyle dalgalar oluştu.

Gölün Ardahan tarafındaki bazı iskelelerinde dalgalar nedeniyle buz kütleleri ve sarkıtlar meydana geldi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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