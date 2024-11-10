Üye Girişi
Haberler

Çıldır Gölü'nde Atatürk İçin Saygı Duruşu

Çıldır Gölü'nde Atatürk İçin Saygı Duruşu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çıldır Gölü'ndeki balıkçılar, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak tekneyle gölde saygı duruşunda bulundu. Etkinlikte Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı.

ÇILDIR Gölü'ndeki balıkçılar, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde teknelerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliği taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. 10 Kasım nedeniyle yanlarına Atatürk posteri ve Türk bayrağı alan balıkçılar, tekneleri ile açıldıkları gölde saygı duruşunda bulundu. Köydeki çocuklar da Atatürk'e olan sevgilerini Çıldır Gölü kenarında şiirler okuyarak andı.

Turgay Şirin, "Bugün duygulandığımız bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum. 10 Kasım nedeniyle arkadaşlarımızla Çıldır Gölü üzerinde tekneyle açıldığımız gölde poster ve bayrak açarak anma etkinliği düzenlendik" diye konuştu.

Milli güreşçi Zeki Bayraktar ise "Bize onurlu yaşamayı bağışlayan Atatürk'ümüzü onurla şerefle andık. Atatürk bağımsızlık demek, Atatürk çağdaşlık demek, Atatürk bilim demek. Atatürk sayesinde ülkemin bayrağını dünyaya ve Avrupa'da dalgalandırdım. Onun bayrağını göğsümüzde taşımaktan onur ve şeref duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve başladı

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama

 Güvercin kümesini depoya çevirip tatlı üreten işletmeye baskın

Güvercin kümesini depoya çevirip pisliğin içinde tatlı üretmişler
Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu

Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olivier Ntcham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Olivier Ntcham hangi takımlarda oynadı? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle 10 Kasım! ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar… Victor Osimhen kaç golü var? GS-Samsunspor maç golleri izle! Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Samsunspor maç sonucu! Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.