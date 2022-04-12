Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı

ARDAHAN (İHA) - Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı

ARDAHAN Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü baharın gelmesiyle birlikte çözülmeye başladı.

Kışın dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi yaklaşık 80 santimetre buzla kaplanan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde çözülme başladı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileri ile eskimo usulü balık avı ile ziyaretçilerini cezbediyor. Kış aylarında dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 80 santimetre buz tutan Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı.

Gölün yüzeyini kaplayan buz kütlesi rüzgarın etkisiyle parçalanıp adacıklar oluşturdu. Parçalara ayrılan buzların bu görüntüsü Antarktika'yı aratmazken, bölgede yaşayan vatandaşlar bu duruma alışık olduklarını söyledi.