Çıldır Gölü Alg Patlamasıyla Yeşile Büründü

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, alg patlaması sonucu yeşile döndü. Su kaynaklarının azalması ve kirlilik nedeniyle göldeki algler yüzeye çıktı. Balıkçılar ve turizmciler endişe içinde.

Çıldır Gölü yeşile büründü

ARDAHAN - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, alg patlamasıyla yeşile döndü.

Su kaynaklarının hızla azalması, kirlenme ve sıcaklıklardaki aşırı artış, göllerde dipte biriken mavi - yeşil algleri yüzeye çıkarıyor. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde de suyun rengi yeşile döndü. Göldeki alg patlamasını görüntüleyen bölgeden vatandaşlar, göl yüzeyini yeşil bir tabakanın kapladığı, su azaldıkça renginin de yeşil olduğunu söyledi.

Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan yeşil renk, kıyılarda balçık ve peltemsi bir hal almaya başladı. Başta balıkçılar ve turizmciler olmak üzere yöre insanları büyük kaygı içine girdi. Ağlarını göle atan balıkçılar, kirlilik nedeniyle ağlarını tekneye çekmekte zorlanırken, nasıl temizleyeceklerinin derdine düştüler. Bütün ekonomisi gölden avlayacakları balığa bağlı olan balıkçılar, alg patlaması nedeniyle balık tutamayacaklarını söylediler.

Göl kıyısında çok ağır bir koku yayıldığını belirten balıkçılar, otların kıyıya vurduğunu dile getirdi.