Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda aranan 6 şüpheli yakalandı

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranması bulunan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Şubesi ekipleri, Ardahan sınırında bulunan gümrük kapısındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Gümrük kapısına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 6 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.