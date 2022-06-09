Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Adapazarı ilçesi Aziz Duran Parkı'nda köpeklerden korkan yavru kedi ağaca tırmandı. Uzun süre ağaçta kalan yavru kedinin inemediğini gören Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus yimleri, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Yavru kedi, ağaca tırmanan polis memurunun gayretleri neticesinde kurtarıldı. İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Güncel Sakarya kedi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.