Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Orkun Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi için seferber oldular

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adapazarı ilçesi Aziz Duran Parkı'nda köpeklerden korkan yavru kedi ağaca tırmandı. Uzun süre ağaçta kalan yavru kedinin inemediğini gören Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus yimleri, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Yavru kedi, ağaca tırmanan polis memurunun gayretleri neticesinde kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Güncel

Sakarya kedi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title