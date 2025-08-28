Çıkrıkçılar Yokuşu'nda Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geçmişiyle bağını güçlendirmek ve tarihi kimliğine yakışır bir görünüm kazandırmak amacıyla Çıkrıkçılar Yokuşu için "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" başlattı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında sokakta 5'i tescilli, 46'sı tescilsiz olmak üzere toplam 51 binada cephe iyileştirme yapılacak, 3 bin 725 metrekarelik alanda ise kentsel tasarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Binaların cepheleri, tarihi doku korunarak aslına uygun şekilde yenilenecek. Statik sorunların giderilmesi, sıva ve boya çalışmaları, tabela düzenlemeleri ile kaldırım imalatları sayesinde sokağa bütüncül bir estetik kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kültür ve Tabiat Dairesi Başkanlığı Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü Yapı Denetim Şefi Hüner Yonga, sokakta yaya öncelikli bir düzenlemeye geçtiklerini, araç trafiğini kontrollü hale getireceklerini belirtti.

Çıkrıkçılar Yokuşu'nda yer alan tescilli yapıların korunması ve iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizen Yonga, "Bu değerli yapıların cephelerini aslına uygun şekilde güzelleştiriyor, statik sorunlarını mümkün olduğunca çözüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.