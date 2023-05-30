Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çıkmaz sokağa giren tır trafiği kilitledi

Çıkmaz sokağa giren tır trafiği kilitledi

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkmaz sokağa girip kaldırımdan anayola çıkmaya çalışan tır trafiği kilitledi. Tır yüzünden anayolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkmaz sokağa girip kaldırımdan anayola çıkmaya çalışan tır trafiği kilitledi.

Olay, Ankara-Samsun karayolu Kent park civarında meydana geldi. İddiaya göre çıkmaz yola giren tır, dönemeyince kaldırımdan anayola çıkmak istedi. Kaldırım ile anayol arasında kalan tır nedeniyle trafik kilitlendi. Tır yüzünden anayolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tırın, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sungurlu Tragger Ankara Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title