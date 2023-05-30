Çıkmaz sokağa giren tır trafiği kilitledi
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkmaz sokağa girip kaldırımdan anayola çıkmaya çalışan tır trafiği kilitledi. Tır yüzünden anayolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkmaz sokağa girip kaldırımdan anayola çıkmaya çalışan tır trafiği kilitledi.
Olay, Ankara-Samsun karayolu Kent park civarında meydana geldi. İddiaya göre çıkmaz yola giren tır, dönemeyince kaldırımdan anayola çıkmak istedi. Kaldırım ile anayol arasında kalan tır nedeniyle trafik kilitlendi. Tır yüzünden anayolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Tırın, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel