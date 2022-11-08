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Cııe'de Akıllı Tarım Sergisi

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Cııe'de Akıllı Tarım Sergisi

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) gıda ve tarım ürünleri sergi alanında raflarda büyüyen sebzeleri inceleyen ziyaretçiler görülüyor, 7 Kasım 2022. Bir fide şirketi, Shanghai'da gerçekleşen 5.

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) gıda ve tarım ürünleri sergi alanında raflarda büyüyen sebzeleri inceleyen ziyaretçiler görülüyor, 7 Kasım 2022.

Bir fide şirketi, Shanghai'da gerçekleşen 5. CIIE sırasında yeni akıllı tarım teknolojilerini tanıtmak için raflarda büyüyen sebzeleri sergiledi. (Fotoğraf: Liu Ying-Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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