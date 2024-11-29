Cihatçı Grupların Halep'e Saldırısı: Şiddetli Çatışmalar ve Yeni Kayıplar

Çarşamba günü beklenmedik bir şekilde Suriye ordusuna karşı operasyon başlatan cihatçı muhalif grupların Halep'in bazı mahallelerini ele geçirdiği iddia ediliyor. Rusya ve İran'dan ise Şam'a destek mesajları geldi.Suriye'nin kuzeyinde Beşar Esad rejimine karşı savaşan cihatçı silahlı muhaliflerin, onlarca köy ve kasabayı ele geçirdikten sonra Cuma günü, ülkenin ikinci büyük şehri Halep'e girdiği öne sürüldü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile müttefiklerinin Cuma sabahı "Halep'in kapısına" ulaştığı, günün ilerleyen saatlerinde de Halep'e girerek beş mahallede kontolü ele geçirdiği duyuruldu. Günlerdir süren çatışmalarda en az 255 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Gözlemevi, "HTŞ ve Türkiye tarafından desteklenen grupların, Halep ve İdlib bölgelerinde 50'den fazla köy ve kasabayı" kontrolü altına aldığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "terör organizasyonları" listesinde bulunan HTŞ'yi Türkiye de "terör örgütü" sayıyor.

Suriye hükümetinde yer alan bir güvenlik yetkilisi ise ordunun Halep'e takviye kuvvetler gönderdiğini ve bu kentin batısında "şiddetli çatışmalar yaşandığını" ancak saldırganların Halep'e ulaşmadığını ifade etti. AFP haber ajansının bölgede bulunan bir muhabiri, Halep'e birkaç kilometre mesafede ağır çatışmalar olduğunu ve cihatçı grupların zırhlı araçlarla ilerlediğini aktardı.

Beş yıl aranın ardından savaş sesleri

Halep'te yaşayan 51 yaşındaki bir görgü tanığı, "Beş yıldan bu yana ilk kez aralıksız füze, topçu ateşi ve zaman zaman da savaş uçaklarının sesini duyuyoruz" diyerek insanların, "savaş senaryosunun tekrarı ve vatandan kaçmak zorunda kalma" endişesi yaşadığını dile getirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı Sana ise muhalif grupların Halep'te bulunan bir öğrenci yurduna saldırdıklarını ve söz konusu saldırıda dört sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Halep ile 300 kilometre güneyindeki başkent Şam arasındaki otoyol trafiğinin, cihatçı gruplar tarafından kesildiğini bildirdi.

Halep'in bir başka sakini, 36 yaşındaki Nasır Hamdo, karayolu trafiğinin kesilmesi ile ilgili olarak "Ablukanın yakıt fiyatlarını fahiş derecede artırmasından ve şehre gerekli mal ve mamüllerin gelememesinden endişe ediyoruz" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Ankara ise Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, dünya kamuoyuna "Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir" mesajını verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından paylaştığı mesajda, "Yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesi, Türkiye bakımından büyük önem teşkil etmektedir. Diğer taraftan, mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

13 yıldır devam eden savaş

2011 yılında, hükümete karşı düzenlenen protestoların, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından şiddet kullanılarak bastırılmaya çalışılmasının ardından başlayan iç savaşta bugüne dek 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de göç etmek zorunda kaldı. Aralarında Esad'ın müttefiki olan Rusya, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'ın da bulunduğu pek çok dış güç de bugüne dek bu savaşa fiilen katıldı.

Cihatçı grupların Çarşamba günü başlattığı operasyonu kınayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, saldırıların "Suriye'nin egemenliğine karşı yapıldığını" belirterek Suriye hükümetine, operasyona maruz kalan bölgelerde destek verebileceklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de, Suriyeli mevkidaşı Bessam Sabbah ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Suriye yönetimine, ulusuna ve ordusuna, teröre karşı destek" taahhüdünde bulundu.

HTŞ'li bir yetkili, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hedeflerinin "Suçlu düşmanın ateş kaynaklarını, cephe hattından uzaklaştırmak" olduğunu dile getirmişti. El Kaide terör ağına bağlı HTŞ, Suriyenin kuzey ve kuzeybatısında, aralarında İdlib ve Halep'in de bulunduğu pek çok bölgeyi kontrolü altında tutuyor. Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğunda, 2020'de İdlib'de sağlanan ateşkese, bugüne dek zaman zaman ihlal edilmiş olsa da, taraflarca büyük oranda uyulmuştu. 2015 yılında Suriye İç Savaşı'na müdahale eden Rusya, savaşın seyrini Beşar Esad yönetimi lehine değiştirmişti.

AFP / ET,JD

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