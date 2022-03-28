Cihat Arslan: "Sonuna kadar başımız dik mücadele etmemiz lazım"

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Burada sonuna kadar başımız dik mücadele etmemiz lazım" dedi. Arslan, takıma verdikleri izin süresinin dolmasına rağmen geri dönmeyen 4 futbolcunun olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir'in konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor. Eksik kadro ile hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlılarda Teknik Direktör Cihat Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu hafta karşılaşacakları Başakşehir'in Türkiye'nin kadro zenginliği açısında en değerli kulüplerinden biri olduğunu belirterek, "Hem futbolcusu olarak oynadım. Orada hem de teknik direktörlük yaptım. Farklı ve kaliteli bir camia. İşleyiş olarak da farklı özellikleri var. Zorlu bir karşılaşma" şeklinde konuştu.

"Takıma hala katılmayan 4 oyuncumuz var"

Milli takım maçları nedeniyle verilen arada eksikleri giderme adına herkesin faklı düşünceleri olduğunu kaydeden Arslan, "Bu arayı bizim çok iyi geçirdiğimizi söyleyemem. Campi ve Philip dışındaki yabancı oyuncularımız kendi izinlerini kullandılar. Bizim iznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var. Bu da çalışma noksanlığını beraber getirdi. Kulüp bununla ilgili önlemleri noter huzurunda yapacaktır. Halen 4 oyuncumuz aramıza katılmadı. Ama kalanlarla çalışıyoruz. U19 takımında iyi performans gösteren gençlerle iyi bir grup olmaya çalışıyoruz. Önümüzde çok fazla gün var. En iyi şekilde hazır olmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

"ANTRENMAN EKSİĞİNİ GİDEREREK LİGE POZİTİF GERİ DÖNÜŞ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Bundan sonra oynayacakları iki takım haricinde Rizespor ve Giresunspor ile alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalara çıkacaklarını da kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Kendimiz için olmasa bile ligin adaleti açısından ortaya direnç koymamız gerekiyor. Tabii antrenman eksiği beni korkutuyor. Bunları giderip lige pozitif olarak geri dönüş yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"PAYLAŞIMIM YÖNETİME DEĞİL, FUTBOLCULARA BİR SERZENİŞTİ"

Geçtiğimiz günlerde 'Az da olsa çalıştık' paylaşımı ile adından söz ettiren Arslan, bu paylaşımı ile ilgili de sorulan soruya, "7 kişi çalıştık. Gelmeyenleri sayarsak daha uzun olur. Gelenleri sayarsak, Campi, Mustafa, Muhammed, Atakan, Philip ve kaleciler vardı. Ertesi gün bunun diğer bölümü geldi. Az da olsa çoğaldık, iki kişi daha geldi. Kenan ile Mustafa geldi ve 9 kişiye çıktık. Bu yönetime değil, futbolculara serzenişti. Orada herkes meseleyi yanlış anlıyor. Ne olursa olsun herkes görevini yapmak zorunda. Eğer gelinmeyeceği söylenseydi, ben de buradaki arkadaşlara fazla izin verirdim. Bu kez onların izin konusunda da adalet sıkıntısı olurdu. Çünkü bu bizim iznimiz değil, kafa izniydi" diye konuştu.

"SONUNA KADAR BAŞIMIZ DİK MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Ligde kalan haftaların iyi geçmesi adına uğraştıklarını da kaydeden Arslan, şunları söyledi:

"Hafta sonu kiralık olan oyuncularımızı hem izledim hem de izlettik. Bu takımın seviye kaybettiği belli. Futbola olan saygımızdan biz mücadelemizi devam ettirelim. Kaybedersek bile seneye nasıl kazanabiliriz ona odaklanmamız lazım. Bunun hamleleri olması lazım. Bu da nasıl olur? Sahada vereceğiniz mücadeleyle olur. Malatya şehri de 'bu takım benim takımım' der. 'Bu takım düşse bile ben bu takımın arkasındayım' o zaman bir enerji ve sinerji ortaya çıkartabilirsiniz. Biz bunu kaybettik tekrar ortaya koymaya çalışıyoruz. Altay maçında yaşanan hakem faciasının da bunda etkisi var. Takım orada çok kırıldı. Kırılınca da herkes milli arada kenarı çekildi. Ama burası bizim meydanımız. Bizim buradan asla çekilme derdimiz yok. Burada sonuna kadar başımız dik mücadele etmemiz lazım" diye konuştu.

(Cahit Özçelik - Hatice Yetmen/İHA)