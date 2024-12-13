Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" başladı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumda, Gazze'de yaşanan soykırımın 433'üncü günü olduğunu hatırlatarak şehitlere rahmet diledi.

Dünyada medeniyet krizi yaşandığını, yaklaşık iki asırdan beri ırkçı emperyalizmin ve Batı medeniyetinin tasallutunda olan insanlığın kaosa doğru sürüklendiğini belirten Yorulmaz, "Maddi gücü eline geçiren Batı, başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün mazlum coğrafyaları; işgal, işbirlikçi ve kukla yöneticiler ile çeşitli yönetim hileleriyle, kendine bağımlı hale getirdi ve global bir köle düzeni kurdu." diye konuştu.

Yıllarca süren savaş, soykırım, köle ticareti ve sömürgecilik gibi felaketlerin insanlığın hafızasında halen canlılığını koruduğuna dikkati çeken Yorulmaz, sadece 20'nci yüzyılda yaklaşık 200 milyon kişinin Batı'nın çıkardığı savaşlar sebebiyle öldüğünü ve Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 10'unun günde 2 dolardan az bir gelirle yaşamaya çalıştığını kaydetti.

Aliya İzzet Begoviç'in Batının gerçek yüzünü "Şunu hiç unutma evlat. Batı, hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur." sözleriyle ifade ettiğini hatırlatan Yorulmaz, "Batı'nın gerçek yüzünü ortaya koyduğu en güncel ve en acı örnek Gazze'dir." dedi.

İsrail'in ABD'den aldığı destek ve cesaretle, Gazze'de masum insanların üzerine ölüm yağdırdığını vurgulayan Yorulmaz, "Maalesef hiçbir devlet veya uluslararası kuruluş buna engel olmuyor, olamıyor. Görünen o ki, dünya ikiden küçüktür. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki, zulümle abat olunmaz. Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığa en yakın andır. İnşallah Gazze, Batı medeniyetinin ve ırkçı emperyalizmin oluşturduğu zulüm dünyasının battığı ve bittiği yer olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu topraklar, her zaman umudun, huzurun, barışın bekçisi olmuştur"

Yorulmaz, Batı'nın savaş ve kaosun yanında insanların fıtratını bozduğunu, aile kavramını yok ettiğini ve toplumsal yapıyı ifsat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlık alemi çaresiz değil. İslam dini ile şereflenen necip milletimiz, bu topraklarda asırlarca hüküm süren iki büyük medeniyet kurmuş, adalet ve merhametiyle dünyaya örnek olmuştur. İspanya'dan kovulan Yahudiler bu topraklara sığınmış; Fransa Kralı (I. Fransuva), Cermenlere esir düşünce Kanuni'den yardım istemiştir. Bu topraklar, her zaman umudun, huzurun, barışın bekçisi olmuştur."

"Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır." sözünün bu topraklar için söylendiğini dile getiren Yorulmaz, Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesiyle İslam aleminin yetim kaldığını ve o günden beri de Müslümanların yüzünün gülmediğini söyledi.

"Önümüzde hak ve adalet temelinde kurulacak yeni bir dünya hedefi vardır"

Suriye'de 13 yıldır süren iç savaş sonrası Beşşar Esed'in zalim rejiminin devrildiğini ve umut dolu yeni bir dönemin kapılarının aralandığını dile getiren Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Elbette ırkçı emperyalistler bu müspet gelişmeyi baltalamak ve kendi menfaatlerine göre planlamak isteyeceklerdir. Ancak bize düşen zalimlerin ne yapacağının hesabını yapmak değildir. Tarih bize ve ülkemize, bu onurlu mücadeleyi gayesine ulaştırmak üzere şerefli bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluk sadece Suriye ile sınırlı da değil. Bütün İslam aleminin ve mazlum milletlerin umudu Türkiye'dir; gözü, kulağı Türkiye'dedir. Merhum Erbakan Hoca'mız bu tarihi sorumluluğumuzu ve büyük medeniyet yürüyüşümüzü; yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefleriyle remzetmiştir. İnancım odur ki, bu hedeflerin ilk ikisi her türlü vesayet odaklarına, hain darbe teşebbüslerine ve engellemelere rağmen önemli ölçüde hayata geçirilmiştir. Önümüzde hak ve adalet temelinde kurulacak yeni bir dünya hedefi vardır."

Tarihi yeni bir dönüm noktasında olduğunu ve şimdi vakti kuşanma ve ileriye bakma zamanı olduğunu kaydeden Yorulmaz, "Yeni bir dünyanın kurulmasının ilk adımı, Müslümanlar arasında vahdettir. Müslümanlar arasındaki vahdetin anahtarı da sevgidir." dedi.

İnsanlığın yaşadığı maddi ve manevi sorunlara çözüm üretme, önerme, dünyanın neresinde ve kim olursa olsun, zulme, haksızlığa, adaletsizliğe karşı insanlığın vicdanı ve sesi olma çabasında olduklarını ifade eden Yorulmaz, Cihannüma'nın milletin, ümmetin ve insanlığın derdini umur edinenlerin refiki olduğunu kaydetti.

Forum, akademisyenler, düşünürler ve aktivistlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerle 15 Aralık'a kadar sürecek.