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Cihanbeyli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Cihanbeyli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel Haberler

Cihanbeyli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Pınarbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı binalarda su baskınlarına yol açarken, bazı yollarda da kaymalar meydana geldi. Cihanbeyli Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Cihanbeyli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı binalarda su baskınlarına yol açarken, bazı yollarda da kaymalar meydana geldi.

Cihanbeyli Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cihanbeyli Belediyesi Güncel Haberler

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