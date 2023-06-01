Cihanbeyli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Cihanbeyli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Pınarbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı binalarda su baskınlarına yol açarken, bazı yollarda da kaymalar meydana geldi. Cihanbeyli Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Cihanbeyli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Pınarbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı binalarda su baskınlarına yol açarken, bazı yollarda da kaymalar meydana geldi.
Cihanbeyli Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Güncel