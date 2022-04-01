Çığlıklara koşup, 5 aylık bebeği alevlerin arasından çıkardı (2)

KARAMAN (DHA) - ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Karaman'da çıkan yangında yaralanan 5 aylık Medine Gül Haznedar, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, buradan da ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.