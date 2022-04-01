Çığlıklara koşup, 5 aylık bebeği alevlerin arasından çıkardı (2)
Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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ANKARA'YA SEVK EDİLDİKaraman'da çıkan yangında yaralanan 5 aylık Medine Gül Haznedar, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, buradan da ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
KARAMAN (DHA) - ANKARA'YA SEVK EDİLDİ
Karaman'da çıkan yangında yaralanan 5 aylık Medine Gül Haznedar, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, buradan da ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel