Çiğli Mahallesi Sakinlerinden Çöp Tesisine Karşı Eylem

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, kent çöplüğü olarak kullanılan ve mahkemenin işlem durdurma kararı verdiği Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin kapatılmasını ve konutlara verdiği zararın giderilmesini talep etti.

Mahalleden tesise giden yol üzerinde toplanan 50'ye yakın mahalle sakini, burada basın açıklaması yaptı.

Mahalleli adına konuşan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, mahallelinin uzun yıllarca ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti.

Bölgede heyelan tehlikesi bulunduğunu ve tesisin tamamen kapatılması gerektiğini ifade eden Kazar, şunları anlattı:

"Mahallemizde oluşan heyelan dolayısıyla birçok ev hasar ve zarar görmüştür. Birçok vatandaşımız heyelan tehlikesiyle mağduriyet yaşamaktadır. Mahalle sakinleri olarak mağduriyetimizin giderilmesini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşerek ilk ağızdan sorunlarımızı dile getirmek, kesinleşen mahkeme kararının uygulanmasını sağlamak ve mağduriyetimizin giderilmesi için somut adımların atılmasını görmek istiyoruz."

Mahalleli basın açıklamasının ardından dağıldı.

Olay ve hukuk süreci

Çöp depolama alanının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'nin o dönemki muhtarı Dursun Ali Kazar ve mahalle sakinleri, 15 Haziran 2023'te, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin kapatılması istemiyle idare mahkemesine başvurmuştu.

İzmir 4. İdare Mahkemesinde aynı gün görülen duruşmada, çöplüğe ilişkin bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulunulmuş, yetkililer de savunmalarını mahkemeye sunmuştu.

İlk derece mahkemesinde Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin kapatılmasına karar verilmiş, dosya bu kez istinafa taşınmıştı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi de kararı hukuka uygun bulmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, tesisin kapatılması ve çöp depolama işleminin durdurulması yönünde verilen kararın iptali için Danıştay 4. Dairesine başvurmuş, daire ise mahalle sakinlerinin talebini yerinde bulmuştu.