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Çiğli Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu 23 Nisan İçin Konser Verdi

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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Çiğli Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda konser vererek milli marşlar ve çocuklara yönelik şarkılar seslendirdi.

(İZMİR) - Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Çiğli Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "105. yılda 105 konser" programı kapsamında, Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konserde milli marşlar, alay marşı ve çocuklara yönelik şarkılar seslendirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurdun dört bir yanında devam ediyor. Kutlamalar kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenleyeceği bando konserlerinin İzmir Menemen ayağı gerçekleştirildi.

Bakanlığın, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında 37 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "105. yılda 105 konser" programı kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Çiğli Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu, Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Milli marşlar seslendirildi

Yüzbaşı Mehmet Altunç şefliğindeki hava kuvveti bandosu, alanı dolduran öğrenci, öğretmen ve velilere performanslarını sergiledi. Çiğli Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu, konserde milli marşlar, alay marşı ve çocuklara yönelik şarkılar seslendirdiler. Vatan Marşı'nı söyleyen bando üyeleri, konseri 23 Nisan Kutlu Olsun şarkısıyla tamamladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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