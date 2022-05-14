Çiğli'de Balkan rüzgarı - Haberler

14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Çiğli- Çaşka Kuzey Makedonya Festivali'ndeki coşku, müzik ve halk oyunları gösterisiyle son gününde de devam etti. Festivalde konuşan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ise ülkesi ve Türkiye'nin kardeşliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Çiğli Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali'nde coşku son günde devam etti. Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali'ne katılmak için kente gelen Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrovo-Rostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski ve Stumıca Belediye Başkanı Kostadın Kostadınov ile Kuzey Makedonyalı devlet yetkilileri, iş insanları festival boyunca kentte dolu dolu 2 gün geçirdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Kuzey Makedonya heyeti, daha sonra da Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile beraber İzmir'de faaliyet gösteren Makedonya Dernek Başkanlarının ve temsilcilerinin katıldığı bir programda Kuzey Makedonya'da değişen vatandaşlık hakları hakkındaki bilgilendirme toplantısında buluştu. Kuzey Makedon sanatçılardan ve Halk Oyunları Ekibi'nden önce Engelliler Haftası nedeniyle Çiğli Kent Konseyi Engelli Meclisi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Ardından Kuzey Makedon Köprülü Şarkı Ekibi alanı dolduran yüzlerce Çiğliliyi coştururken, Halk Oyunları ekiplerinin sahne almasıyla beraber coşku daha da arttı.

Konuşmaların ardından festival kaldığı yerden devam etti. Kuzey Makedon sanatçılar teker teker sahne alarak, Çiğlililere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrasında Başkan Utku Gümrükçü, Kuzey Makedonya heyeti ve siyasi parti temsilcileri festivali gala yemeği ile bitirdi.