Çiğli Belediyesi 19 Mayıs'ı Ceylan Ertem konseri ile kutladı

Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ceylan Ertem konseri ile kutladı.

Çiğli Belediyesi'nin organize ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirilen Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ebru Okay, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı Temsilcileri, Çiğli ile kardeş belediye olan Makedonya Çaşka Belediye Başkanı Goran Stoyanovski ve meclis üyelerinin yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün tamamlandığı noktada alternatif rock müziğinin sevilen isimlerinden Ceylan Ertem sahne aldı.

GÜMRÜKÇÜ'DEN GENÇLERE NUTUK VE İSTİKLAL MARŞ'LI ÇAĞRI

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları bizlere vatan kılan Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Nutuk şöyle başlıyor; 1919, Mayıs'ın 19'u Samsun'a çıktım, genel durum ve görünüş diyerek, Mustafa Kemal Atatürk sayfalarca vapuru, mücadelesini, kavgasını, yoldaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nı nasıl örgütlediğini, meclisi, devrimleri, Cumhuriyeti, ona karşı çıkanları, ona karşı çıkanları nasıl ekarte ederek Cumhuriyeti nasıl yücelttiğini anlatıyor. Sonra ise Nutuk'u 'Ey Türk Gençliği' diyerek bitiriyor ve orada size bir görev veriyor; 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' diyor. Bugün bizlere düşen görev 100 yıl önce Mustafa Kemal'in kurup milletimize emanet ettiği Cumhuriyeti korkmadan ve yılmadan mücadele ederek ilelebet yaşatmaktır. Bir eksiğimiz kaldı 1946'da çok partili döneme geçtik, demokrasiye geçtik dediler ama 60 yıldır biz demokrasiye hasretiz ve 100 yıl sonra diğer Kemal'de diyor ki ' Ey Gençler Cumhuriyetimizi ve istiklalimizi savaşla ve kanla kurtardık. Demokrasimizi çok seslilikle, gençlere inanarak ve güvenerek, sandık yoluyla yeniden inşa edeceğiz. Hep beraber oyumuzu kullanacağız ve değişimi Türkiye'de talep edeceğiz."

CEMİL TUGAY: "HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Törende söz alan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çiğlililerin bayraklarla gelincik tarlasına çevirdiği çok güzel bir gece yaşadık. Gençlerimiz enerjisiyle geleceğe dair umutlarımızı yeşertti. Bu yıl 19 Mayıs kutlamalarına Çiğli'den başladım. Utku Başkanımıza böyle güzel bir tablo oluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mizde her şey çok güzel olacak" dedi.

STOYANOVSKİ: "ATATÜRK'Ü KALBİMİZDE YAŞATACAĞIZ"

Kutlamalara misafir olarak katılan Çaşka Belediye Başkanı Goran Stoyanovski, Atatürk'ün yalnızca Türkiye için değil tüm dünya için önemli bir değer olduğuna vurgu yaparak, "Kendi adıma 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını canı gönülden kutluyorum. Dünyadaki tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü daima kalbimize yaşatacağız" diye konuştu.