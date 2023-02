ÇİĞKÖFTECİDE SATIR VE SİLAHLI KAVGA 1 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiğköftecide karşılaştığı hasmı Özgür A.'ya satırla saldıran Kemal C. (29), hasmının tabancasıyla karşılık vermesi üzerine sol bacağından yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiğköftecide karşılaştığı hasmı Özgür A.'ya satırla saldıran Kemal C. (29), hasmının tabancasıyla karşılık vermesi üzerine sol bacağından yaralandı. Kemal C. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Özgür A. polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olay 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir çiğ köftecide meydana geldi. Çiğ köfte yemeye giden Kemal C.(29), hasmı olan Özgür A. ile işyerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Kemal C. satırla, Özgür A. ise tabancayla birbirine saldırdı. Özgür A.'nın tabancasından çıkan mermi, Kemal C.'nin sol bacağına isabet etti. Kemal C. kanlar içinde kalırken, Ömer A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal C. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)