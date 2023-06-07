Çiğdem Karaaslan, sel felaketinin yaşandığı Ladik ilçesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, selden zarar gören Ladik ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, selden zarar gören Ladik ilçesini ziyaret etti.

İlçede incelemede bulunan Karaaslan, Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılarak hayatını kaybeden 65 yaşındaki Şükrü Köksal'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi, eşine başsağlığı diledi.

Karaaslan, daha sonra ilçe merkezinde çalışan belediye işçileriyle sohbet etti. Tüfekidere Mahallesi ile diğer mahallelerde selden zarar gören yerleri inceleyen Karaaslan, en kısa sürede zararların karşılanarak vatandaşların sorunlarının çözüleceğini söyledi.

Ziyaretlerde Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican ile Belediye Meclis Üyeleri Celal Tuzcu ve Mevlüt Berçinli de bulundu.

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