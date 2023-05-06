Çığ ve depremlerden etkilenen Muşlu öğrenciler 'akıllı yelek' tasarladı

Muş'ta öğrenciler, AFAD personelinin sahadaki arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla "akıllı yelek" tasarladı.

Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Fatma Betül Yıldırım ve Nudem Taşkesen, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020'de yaşanan çığ ile Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek "Akıllı Yelek" projesini hayata geçirmeye karar verdi.

Danışman öğretmenleri Ferhan Ulu'nun desteğiyle AFAD çalışanlarıyla görüşerek sahadaki çalışmaları hakkında bilgi alan öğrenciler, tasarladıkları yelekle İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı.

Yıldırım ve Taşkesen, TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Birinci olmanın sevincini yaşadıklarını belirten öğrencilerden Yıldırım, AA muhabirine, Bahçesaray'da 2020'de çığ faciasının yaşandığı söyledi.

Bu olaydan etkilendiklerini ve yelek üretmeye karar verdiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Deprem faciası yaşadıktan sonra projeye eklemeler yaptık. Örneğin yeleğin üzerinde bir sensor bulunmaktaydı, şimdi 3 sensor bulunuyor. Ürettiğimiz yelek AFAD çalışanlarının işlerini daha kolay yapabilmesini sağlayacak. Işık sensörü sayesinde AFAD çalışanı karanlık ortama girdiğinde yelek otomatik olarak ışık verecek. Yeleğin üzerinde bir titreşim sensörü de bulunuyor. AFAD çalışanı enkaz altında kalırsa başına bir iş gelirse yelek sesli ve ışıklı ikaz vermeye başlayacak."

Yeleğin içinde bulunan plaka sayesinde AFAD çalışanlarının hayati organlarının da korunabileceğini anlatan Yıldırım, "İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde birinci olduk. Bunu ilimize getirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Projenin danışman öğretmeni Ferhan Ulu ise okulda 6 yıldır Türkçe öğretmenliği yaptığını belirtti.

Öğrencilerin bu projeyi 5 aylık süreçte geliştirdiğini ifade eden Ulu, şunları kaydetti:

"Projenin ilk çıkış noktası Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasıydı. O çığ faciasıyla beraber, projeyi geliştirdik. Öğrenciler depremden sonra yeleğe eklemeler yaptılar. O eklemeleri yaparken de özellikle arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD çalışanlarıyla görüştüler. AFAD çalışanlarının sahadaki eksiklerini sordular. Daha sonra bu sorunlarla ilgili yeleğe eklemeler yaptılar. Ocak ayından bu yana her akşam okula gelip yelek üzerinde çalıştılar. TEKNOFEST'te derece yapıtlar. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Okul idaresine, AFAD il Müdürlüğüne destekleri için teşekkür ediyorum."