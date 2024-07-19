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Çiğ sütte üreticinin yaşadığı sorunlar TBMM gündemine taşındı

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CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, çiğ sütte üreticinin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Akbulut, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çiğ sütün elinde kalan üreticinin mağduriyetini giderecek bir program uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

(ANKARA) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, çiğ sütte üreticinin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. "Bu yıl ekonominin seyrinden dolayı raf fiyatlarının yüksek seyretmesi sebebiyle süt ürünleri raflarda kalmıştır" diyen Akbulut, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Sütü elinde kalan üreticinin mağduriyetini giderecek bir program uygulamaya konulacak mıdır? Süt ve süt ürünlerindeki talep sıkışıklığı konusunda bakanlığınızın bir çalışması bulunmakta mıdır" diye sordu.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, çiğ süt fiyatlarındaki dalgalı seyir ve süt ürünlerine talebin azlığını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Akbulut, şunları kaydetti:

"Ülkemiz et ve süt üretim halkası kopma noktasına gelmiştir"

"Yaz mevsimi süt üretiminin düştüğü fakat süt ve süt ürünlerinin tüketiminin arttığı zamanlardır. Fakat bu yıl ekonominin seyrinden dolayı raf fiyatlarının yüksek seyretmesi sebebiyle süt ürünleri raflarda kalmıştır. Üretici alıcı bulamadığı çiğ sütünün elinde kalması endişesiyle sağmal ineklerini kesime göndermeye başlamış, ülkemiz et ve süt üretim halkası kopma noktasına gelmiştir. Bu uygulama süt piyasasında beklentileri arttırmış fakat hayvanların kesime gönderilmesine çok faydalı olamamıştır. Daha şimdiden Burdur'da birçok üreticimizin sütü ellerinde kalmaktadır."

Akbulut, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"Çiğ süt üretiminde yeterince arz olmasına rağmen talep eksikliği yaşanmasından dolayı gebe düve ithalatı durdurulacak mı?

Et ve Süt Kurumu'nun çiğ süt işleyerek süt tozu üretmesi gündemde midir?

Sağmal ineklerin kesime gönderilmemesi için herhangi bir destek programı uygulanacak mıdır?

Sütü elinde kalan üreticinin mağduriyetini giderecek bir program uygulamaya konulacak mıdır?

Süt ve süt ürünlerindeki talep sıkışıklığı konusunda bakanlığınızın bir çalışması bulunmakta mıdır?

Sürekli ertelenen Okul Sütü Projesi ve dar gelirli vatandaşlara süt ve süt ürünleri dağıtılması konusunda bir hazırlık yapılmakta mıdır?

Süt fiyatının komşu iller arasında bile ciddi farklılık gösteriyor olmasına karşın bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Milletvekili Burdur Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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